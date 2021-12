Ce concours permet de mettre en valeur les initiatives des habitants en faveur de l’embellissement des espaces de vie et encourage les pratiques respectueuses de l’environnement. Armand Mouniata, adjoint au maire, délégué à l’Environnement a souligné l’engouement des Portois à fleurir et à améliorer leur cadre de vie. Il a rappelé l’engagement de la ville pour : "permettre à chaque habitant de vivre et de s’épanouir dans un environnement propre, préservé et sécurisant".

Pour le vainqueur, qui vit seul, ce jardin fait que " la caz y viv toujours. Je suis content, mon courage est récompensé ". Le premier prix dans la catégorie embellissement participatif revient à Alain Amadi qui a transformé un dépôt sauvage en jardin avec des essences choisies pour leur faible consommation en eau. " Pour moi l’important c’était de participer. On jetait n’importe quoi à cet endroit, je m’en suis occupé pour les autres y respect un peu " explique le vainqueur.