Les élèves de CM1 de la ville du Port se sont vus remettre un petit livret "Savoir rouler à vélo", suite au programme initié par le ministère de l'Education nationale. L'opération, axée sur la sensibilisation et la technique du vélo, s'est terminée cette semaine. Plus de 200 élèves de la commune sont concernés. (Photo mm/www.ipreunion.com)

"Ces élèves ont participé, avec les éducateurs de l'OMS (Office municipal des sports, ndlr), à 'Savoir rouler à vélo' sur ce stade Georges Lambrakis. Le programme a été initié en mai, la pratique a commencé en septembre et ça se termine cette semaine. Aujourd'hui, pour les récompenser de leur savoir, on leur délivre un livret" indique Guy Pernic, adjoint au maire, délégué à la pratique sportive sur la commune du Port.



Le dispositif "a pour objectif de garantir à chaque enfant l’acquisition de savoirs sportifs fondamentaux indispensables pour leur épanouissement, leur santé, leur autonomie et leur sécurité" indique la ville du Port.



Sensibilisation, technique : les élèves de CM1 ont appris à "rouler sur la piste, en ville, à respecter port du casque, faire attention aux véhicules sur la route" liste Guy Pernic, qui rappelle l'engagement de la ville à vouloir développer le vélo comme mode de transport.





