Une matinée des talents a été organisée le mercredi 15 décembre 2021 au Lycée Jean Hinglo. Concerts, projections de vidéos, exposition d'art, les lycéens ont laissé libre cours à leur créativité. "Le lancement de cette matinée a été effectué en présence des élus Annick Le Toullec, Mémouna Patel et Henry Hippolyte. L'occasion pour Mémouna Patel, adjointe au maire, déléguée à la Vie scolaire de rappeler que l'éducation passe par le travail scolaire, mais aussi par la pratique sportive et culturelle et par l'épanouissement de l'individu" note la mairie portoise (Photo de la ville du Port)

