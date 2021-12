L'objectif est d'offrir de meilleures conditions de travail aux enfants et de favoriser leur réussite scolaire. Dix bureaux financés par la Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie ont été distribués aux familles identifiées par le Programme de Réussite Éducative en lien avec la Cité éducative.



Le " P’tit Bureau "est un projet dont le collectif AKAAPE est à l'origine, avec le soutien de la ville dans le cadre du contrat de ville avec les associations Kolkoz, Agidesu et Fourmize.

Tchéz Grondin, 13 ans, élève en 4ème est ravi : " C’est super, ça va m’aider à m’améliorer à l’école. Jusqu’ici, je faisais mes devoirs à l’aide d’un téléphone. Là, j’ai le bureau et l’ordinateur ". Tchéz a reçu son " P’tit Bureau ", un espace de travail fonctionnel et ergonomique composé d’un mobilier durable et responsable, d’un équipement informatique et d’un terrarium végétal.