Olivier Hoarau a salué les associations de la ville et les bénévoles pour leur implication. La présidente du Comité des Chômeurs, Maryse Dache, a de son côté insisté sur la générosité des partenaires pour ce repas de fête.

Joie, réconfort, moment de partage autour d’un bon repas, la journée a été marquée par la présence de coiffeurs Portois solidaires, Jhon Daleau et Amiel Faivre et de la chanteuse Miane.