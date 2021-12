Organisé par la ville du Port et l’OMS qui fête cette année son 50ème anniversaire, ce stage a été l’occasion pour 50 jeunes, filles et garçons de côtoyer des joueurs tels que Steve Ellana, Riffi Mandanda- gardien de Créteil et frère de Steve Mandanda, Thomas Fontaine du FC Lorient et Rayan Raveloson, l’ex-Portois devenu ‘Américain’ avec les LA Galaxy et Fabien Boyer joueur de l’Excelsior. Présence également de Claude Barrabé, le sélectionneur de l’équipe de France de Beach Soccer. Au menu de ce stage placé sous la houlette de Rudy Jeanne-Rose, entraîneur des gardiens de but du Paris FC et de l’équipe de France U16 féminine plusieurs ateliers tels que les plongeons, sorties ou relances.