Une galerie à ciel ouvert au cœur des immeubles Émile Zola. Six artistes, six façades, six peintures, le street-art investit les façades des immeubles Émile Zola au Port. Dans le cadre de l’opération Tropicity, pendant cinq jours, les artistes professionnels de La Réunion : Abeil, Air, Mehdi MLC, Mo Armen, Sept et Yren ont réalisé des peintures sur les façades de 8 à 10 m de haut, dans ce groupe d’habitations choisi pour sa forme en amphithéâtre.