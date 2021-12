Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

C'était Noël avant l'heure à la piscine Jean-Lou Javoy. Devant des enfants émerveillés, le père Noël a fait comme promis une apparition des plus originales dimanche 18 décembre 2021. C'est sur son traîneau aquatique tiré par des rennes (nageurs) que le père Noël a parcouru la piscine municipale avant de distribuer des friandises et de participer à la séance photo pour le plus grand bonheur des enfants, indique la commune du Port. Ces derniers ont pu profiter des jeux aquatiques (toboggan, pont flottant, cage à écureuil...) encadrés par les MNS. Des chansons de Noël ont accompagné cette animation. (Photos : ville du Port)

