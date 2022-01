Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Mercredi 29 Décembre 2021 à 05H35

Le maire de la ville du Port Olivier Hoarau informe que les inscriptions pour l'année scolaire 2022/2023 débutent pour les enfants nés en 2019, entrant en petite section et ceux nés en 2016, entrant en CP. Un formulaire de demande d'inscription est a retirer à la direction vie éducative de la mairie du Port, à compter du 17 janvier 2022, du lundi au vendredi de 8h15 à 16h15 et le vendredi de 8h15 à 14h45. Le formulaire est également disponible auprès des responsables des sites des écoles à partir du 24 janvier et sur le site internet de la ville. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

