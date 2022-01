Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

En ce 31 décembre 2021 Alice et Benjamin Boitard fêtent un anniversaire exceptionnel leur 75 ans de mariage. Le renouvellement des voeux de mariage a été célébré par le maire Olivier Hoarau au domicile des époux Boitard à la Rivière des Galets. La cérémonie s'est déroulée, 75 ans jour pour jour après leur union, en présence des élus Jean Claude Adois et Henry Hippolyte. Le 31 décembre 1946, Alice et Benjamin Edouard se disaient oui pour la vie. Originaire de Bois de Nèfles, Benjamin s'installe alors dans la ville natale d'Alice. Depuis, le couple n'a plus quitté la Rivière des Galets. Ils ont eu 8 enfants, 29 petits-enfants, une quinzaine d'arrière petits-enfants et 2 arrière-arrière petit-enfant. Alice et Benjamin sont âgés respectivement de 93 et 98 ans.

