Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Jean Valsin, un habitant du Port a remporté la 5ème édition du concours Jardins et Balcons fleuris. Organisé par la ville du Port, ce concours récompense les plus beaux jardins et/ou balcons fleuris. jean Valsin a remporté le concours notamment grâce à sa collection d'euphorbes, autrement appelé les épines du Christ. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : ville du Port)

