Depuis ce lundi 3 janvier 2021, les enfants des centres de loisirs du Port profitent de leurs vacances autour du thème " voyage autour du monde ". Les animateurs font voyager les enfants à travers de nombreux pays, à la découverte des cultures et des traditions. Au programme : le Brésil et son carnaval, les casinos de Las Vegas aux États-Unis, La Réunion avec toutes ses richesses, l'Inde, pays des lumières ou encore l'Afrique et ses animaux de la jungle. À l'école Paule Legros, les petits vacanciers ont débuté leur tour du monde par le Brésil avec un atelier percussion autour des tambours, des berimbaux, et des maracas. (Photo ville du Port)

