Le projet de gestion électronique de documents s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville de moderniser et de la sécuriser ses services. Cette volonté passe par la dématérialisation des documents. Le système repose sur un travail collaboratif et a un impact positif sur l’environnement puisqu’il tend vers le zéro papier. Parmi les avantages : le gain de temps pour la collectivité et pour l’administré (plus de coût de reprographie, suivi de dossier à tout moment, instruction plus rapide pour les services). À titre d’exemple, le service urbanisme a été la première collectivité d’Outre-mer à se doter dès 2020 d’une plateforme dématérialisée pour les demandes d’autorisations. La direction financière et le service achats/marchés font aussi partie des services pilotes impliqués dans ce projet.