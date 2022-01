Publié le Dimanche 16 Janvier à 10H00 / Actualisé le Jeudi 13 Janvier à 10H55

Un film publicitaire sur le basket-ball est tourné au Complexe sportif municipale. Ce tournage se déroule dans le cadre d'un partenariat entre la ville et Ligue Régionale de Basket-ball (LRBB) pour encourager à la pratique sportive. Des influenceurs et influenceuses locaux.ales comme Clara Roland, Titi le comik, Stéphane Great, Lysiane et Brice Liie jouent dans ce nouveau film pour sauver le basket précise la ville du Port. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Un film publicitaire sur le basket-ball est tourné au Complexe sportif municipale. Ce tournage se déroule dans le cadre d'un partenariat entre la ville et Ligue Régionale de Basket-ball (LRBB) pour encourager à la pratique sportive. Des influenceurs et influenceuses locaux.ales comme Clara Roland, Titi le comik, Stéphane Great, Lysiane et Brice Liie jouent dans ce nouveau film pour sauver le basket précise la ville du Port. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : ville du Port)