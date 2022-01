Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 13 heures

Le Port informe que la piscine la piscine Jean Lou Javoy sera fermée au public ce mardi 25 janvier 2022 pour des travaux de maintenance. Ce sera également l'occasion pour les équipes de la piscine municipale de déployer le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS). Ce plan s'inscrit dans l'organisation générale de la sécurité et regroupe les différentes mesures de prévention et les protocoles en cas d'accidents ou d'incidents. ( Photo : ville du Port)

Le Port informe que la piscine la piscine Jean Lou Javoy sera fermée au public ce mardi 25 janvier 2022 pour des travaux de maintenance. Ce sera également l'occasion pour les équipes de la piscine municipale de déployer le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS). Ce plan s'inscrit dans l'organisation générale de la sécurité et regroupe les différentes mesures de prévention et les protocoles en cas d'accidents ou d'incidents. ( Photo : ville du Port)