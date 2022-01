Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 28 janvier 2022, à l'occasion de la semaine Olympique et Paralympique (SOP), des ateliers autours du handicap visuels se sont déroulé à l'école Laurent Vergès, au Port. Course guidé, pétanque à l'aveugle, céifoot, les élèves ont pu découvrir de nombreuses activités sportives. Une exposition sur les Jeux olympiques, les champions handisports et des olympiens réunionnais a aussi été présentée. Une conférence-débat est prévue bientôt avec Jean Louis Prianon, 4ème sur 10 000m aux JO de Séoul en 1988. (Photo : ville du Port )

