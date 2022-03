Les élus, les adjoints au maire, le CCAS du Port étaient présent ce mardi 8 mars 2022 pour lancer les activités en l'honneur de la journée internationale des droits des Femmes. Au programme : l'exposition Momon La Ter organisée par l'association Kouleur Tèr jusqu'au 19 mars 2022. "In tan pou ban Fanm ", un programme culturel et sportif jusqu'au 18 mars 2022, des ateliers bien-être, santé, sport, beauté, des animations autour du bien-être proposé par la Maison des Senior ainsi que des activités sportives avec l'OMS. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du port. (Photo ville du Port).

Entourés d’artistes femmes, les adjointes au maire Annick Le Toullec et Mémouna Patel et les élus Jean Max Nagès, délégué à l’Égalité des femmes et des hommes et Franck Jacques Antoine, également vice-président du CCAS ont présenté le programme d’activités pour marquer la Journée internationale des droits des femmes au Port. Une minute de silence a été observée en hommage à Elise, tuée sous les coups de son conjoint violent.



" Tant que des femmes continueront à être agressées, insultées, humiliées, simplement parce qu’elles sont des femmes, nous ne pourrons pas parler d’égalité de droits " a fait ressortir Franck Jacques Antoine. Pour Annick Le Toullec cette journée vient rappeler tous les progrès réalisés en faveur de l’égalité depuis le début du XXème siècle, grâce aux luttes de milliers de femmes.



La première adjointe au maire rappelle qu’au Port, les femmes ont siégé pour la première fois au Conseil municipal en 1945. Jean Max Nages a souligné l’action de la ville du Port pour " lutter contre toutes les formes de discriminations sur le plan professionnel, culturel, associatif et éducatif. " Sur les 946 agents de la Ville, les femmes sont plus nombreuses et la répartition est équilibrée selon les catégories hiérarchiques.



Voici le programme d’animations :



- Exposition Momon La Ter organisée par l’association Kouleur Tèr jusqu’au 19 mars à La Friche avec la participation de femmes artistes : Dalila Alaoui, Magalie Grondin, Mohana Painaye, Emmanuelle Custine et Manuelle Galvis en invitée.

- "In tan pou ban Fanm " programme culturel et sportif jusqu’au 18 mars proposé par le centre culturel Cœur Saignant 📞 0262 43 29 57

- Au centre social Farfar à la Rivière des Galets, des ateliers bien-être, santé, sport, beauté sur réservation et des animations le samedi 12 mars 📞 0262 43 90 91

-Animations autour du bien-être proposé par la Maison des Seniors ( jeudi 10 mars sur inscription)

- Des activités sportives avec l’OMS au Complexe Sportif Municipal ce dimanche 13 mars📞 0262 42 41 20