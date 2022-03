Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

250 vacanciers sont accueillis dans 7 écoles à compter de ce lundi 14 mars 2022 et jusqu'au jeudi 24 mars 2022. Il se tiendra le 'karnaval de la récup' : un thème festif et coloré avec le recyclage d'objets valorisé en ateliers manuels pour la confection d'objets ou de costumes. Un défilé est prévu le 24 mars au Littoral Nord. Des séances à la piscine et au lagon, des animations autour des mots,des sorties au cinéma Casino et à la Friche sont parmi les autres activités proposées. Au programme : des activités culturelles, artistiques, physiques, sportives et environnementales. (Photo : ville du Port)

