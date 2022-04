Publié le Mardi 05 Avril à 02H56 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 07H23

Depuis octobre 2021, l'artiste Mamiso parcourt les 17 structures (crèches, micro-crèches, jardin d'enfants, maison d'assistantes maternelles) et les quatre classes passerelles de la ville du Port avec ses ateliers d'éveil musical. Cette action, qui prendra fin en avril 2022, concerne plus de 400 enfants de 0 à 3 ans. Une des dernières actions a concerné l'école Ismelda Grondin, dans une classe passerelle, à savoir un lieu spécifique de transition et d'éducation accueillant des enfants de moins de 3 ans et leurs parents au sein de l'école. L'artiste y a fait une halte il y a quelques jours. Pour rappel, cette action est menée à l'initiative du CCAS du Port et du Kabardock dans le cadre d'une convention avec la Caisse d'allocations familiales liée au projet "Romans ti baba". (Photo : ville du Port)

