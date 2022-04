Ce mardi 5 avril 2022, le Conseil municipal de la ville de Le Port s'est réuni sous la présidence du maire, Olivier Hoarau, et a adopté une dizaine de dossiers, portant notamment sur les délibérations suivantes : aucune augmentation du taux des taxes foncières 2022, candidature de la ville de Le Port à l'appel à projet " Territoire zéro chômeur de longue durée ", l'approbation du projet scientifique culturel éducatif et social du réseau de lecture publique de Le Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

• Aucune augmentation du taux des taxes foncières 2022

La réforme mise en œuvre par le Gouvernement tend vers la suppression de la taxe d’habitation (TH). De ce fait, depuis 2020, le conseil municipal n’a plus à se prononcer sur le taux de la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais doit se prononcer sur les taux des taxes foncières bâties et non bâties.

Ainsi, le conseil municipal a donc acté le fait que le taux des impôts locaux restera identique à ceux de 2021, conformément aux orientations budgétaires 2022.



• Candidature de la Ville de Le Port à l’appel à projet " Territoire zéro chômeur de longue durée "

La ville de Le Port s’est inscrite dans cette démarche afin de démontrer qu’il est avantageux pour la société d’accompagner les demandeurs d’emplois de longue durée vers une activité utile pour le territoire et adaptée à la personne.

Cette expérimentation vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi sur des territoires déterminés en direction des personnes volontaires et privées d’emploi durablement.

Tenant compte des points de vigilance et des écueils identifiés lors de la précédente expérimentation, le périmètre du territoire retenu dans le cadre de ce nouvel appel à projet réunit le quartier Hyacinthe, une partie du haut Cœur Saignant jusqu’à la cité de la Ravine à Marquet.

La population concernée est de l’ordre de 1 500 habitants avec près de 500 personnes potentiellement éligibles au dispositif.

Le dossier de la ville s’appuie également sur les partenariats avec les associations et les institutions.

• Partenariat avec l’association Synergie Péï

• Collaboration avec les acteurs de l’emploi (Pôle emploi, Mission Intercommunale de l’Ouest, département, Caisse d’Allocations Familiales)

• Partenariat avec le collectif des structures employeuses, AKAAPE – pour An Grèn Koulèr, Kolkoz, AGIDESU, AGAME, Palettes des Marguerites et Educanoo

• Soutien de la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS)

Ainsi, le conseil municipal a validé la candidature de la ville au titre de l’appel à projet "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" pour la 2ème phase d’expérimentation.

• Réseau de lecture publique : approbation du projet scientifique culturel éducatif et social du réseau de lecture publique de Le Port

La municipalité a inscrit dans ses axes stratégiques la rénovation des bâtiments et la modernisation de l’offre de services du réseau de lecture publique afin de doter le territoire de moyens de démocratisation culturelle.

La réhabilitation et la modernisation de la médiathèque Benoîte Boulard s’accompagnent nécessairement d’un projet d’établissement ambitieux, intitulé projet scientifique culturel éducatif et social, qui met l’accent sur :

- la présentation de l’implantation territoriale du réseau de lecture publique, l’organisation de son fonctionnement et les amplitudes horaires d’ouverture au public ;

- la politique de médiation culturelle ;

- les espaces et des services innovants ;

Ainsi, le conseil municipal a approuvé, le projet scientifique culturel éducatif et social du réseau de lecture publique de Le Port et validé le règlement intérieur actualisé du réseau de lecture publique de Le Port.