Publié le Mercredi 06 Avril à 02H55 / Actualisé le Mardi 05 Avril à 17H19

"Signature de contrat de service civique pour quatre Portois : Aina Hamadi Bacar, Jamil Damour, Camille Torpos et Grace Maillot, âgés entre 16 et 25 ans. Ils sont engagés depuis le 16 mars 2022 dans une mission de huit mois auprès du CCAS du Port" informe la mairie du Port. La signature de contrat a eu lieu dans les locaux de la Maison de la Solidarité Portoise en présence de Franck Jacques Antoine, élu délégué à l'Urgence sociale et vice-président du CCAS. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo : mairie du Port)

