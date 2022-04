Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

Depuis le 2 avril, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la façade de la mairie du Port est éclairée en bleu. En partenariat avec le CCAS, le CRIA, l'Association Autisme Réunion et l'Association Blue Family, cette illumination de l'hôtel de ville a pour but de sensibiliser et d'informer le grand public sur ce trouble du développement qui touche 1% de la population Réunionnaise. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Depuis le 2 avril, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la façade de la mairie du Port est éclairée en bleu. En partenariat avec le CCAS, le CRIA, l'Association Autisme Réunion et l'Association Blue Family, cette illumination de l'hôtel de ville a pour but de sensibiliser et d'informer le grand public sur ce trouble du développement qui touche 1% de la population Réunionnaise. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)