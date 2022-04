Ce dimanche 17 avril, le club nautique portois (CNP) organise la 11ème édition de la "Rose des Vents", une régate avec obligatoirement, une dame à la barre. Cette année, les femmes adhérentes du club seront mises à l'honneur au travers d'un équipage exclusivement féminin : les SailFilles. Au total: 14 bateaux prendront la ligne de départ à la Darse de Plaisance du Port à 11h. Nous publions ci-dessous le communiqué du club nautique portois(Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

La "Rose des vents"

Comme chaque année, le club nautique portois, invite la gente féminine à une course de bateau, joliment baptisée, depuis 2011, “La Rose

des Vents”. L’initiative de cette régate vient de la Fédération Française de Voile, cette course à la voile, étant aussi dénommée “Femmes ou Dames à la barre”. Dans cette régate, l’équipage peut être mixte. La seule condition est qu’une femme soit à la barre du bateau. 2022 célèbre la 11ème édition de la " Rose des Vents ". Cette année, 14 bateaux sont inscrits pour prendre la ligne de départ, avec pour chaque équipage, une dame à la barre.

Le club nautique Portois fait la promotion de la voile au féminin avec un équipage nommé " Les SailFilles "

Cette année pour la "Rose des Vents", le club nautique portois, met à l’honneur les " SailFilles ", un équipage exclusivement féminin, femmes adhérentes du club. Elles sont environ une trentaine. Elles s’entraînent régulièrement tout au long de l’année sur nos deux bateaux Sailfish et Col’Vento. Les plus motivées, peuvent même atteindre un niveau de skippeuse des bateaux du club, après avoir été évaluées par le comité des skippers. Depuis sa création en 2003, le CNP fait la promotion de la voile au féminin à La Réunion. En 2020, l’équipage des SailFilles du club nautique portois a même participé à la 10 ème édition de la Women’s Cup à Pornichet en Loire-Atlantique, organisée autour de la journée internationale des droits des femmes au profit de l’ONG Plan, qui œuvre en faveur des jeunes filles en difficulté dans le monde.



Le départ de la course est prévu à 11h00; le retour des bateaux et l'annonce des résultats de la "Rose des Vents", édititon 2022 se fera à partir de 17h30 au club nautique Portois, à la Darse de Plaisance du Port le dimanche 17 avril 2022.