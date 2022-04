Le samedi 16 avril 2022, la finale du Battle of the year (BOTY), grande compétition de hip-hop aura lieu à la Friche au Port. Les meilleurs crews de B-Boys et de B-Girls joueront leur qualification pour la finale du BOTY France qui aura lieu le 15 mai 2022 au Zenith Sud de Montpellier. La compétition revient après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

La compétition au Port se place aussi dans le cadre de "l’entrée officielle du Breaking au programme Olympique pour la première fois à Tokyo et la perspective de Paris 2024 le Battle of the year" notent les organisateurs.

Les danseurs réunionnais ne sont plus à présenter et ont déjà un palmarés remarqué au BOTY France. Les crews Sans Limites, Soul City, Hold Up, 974 Allstars ou encore Ultimatum ont marqué les éditions précédentes et permis au B-boying Réunionnais de se forger une solide réputation.

"Le BOTY Réunion est aussi un formidable levier pour la structuration du territoire. Le collaboration avec Village Titan depuis 2016 a permis en complément de l’organisation de l’événement et aux côtés du mouvement hip hop réunionais de porter un projet à l’échelle régionale avec la création depuis 2019 du Collectif hip hop 974" expliquent les organisateurs.

"Ce programme permet de fédérer les acteurs du mouvement hip hop réunionnais autour de dispositifs de formation, d’accompagnement à la structuration des acteurs hip hop, de circulation des intervenants extérieurs lors de leur venue sur l’île et de circulation des pratiquants réunionnais vers les pays et département proche dans la zone Océan Indien" terminent les organisateurs. www.collectif-hiphop974.re

