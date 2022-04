Ce samedi, quatre équipes s’affrontent sur la piste de La Friche du Port. Il s’agit des : Brigand Crew (Le Tampon) - Ultimatum (Le Port) - Les Affranchis (Le Tampon) - 974 All 'stars (Saint-Pierre).

Pendant de longs mois, les crews de toute l’île se sont préparés pour proposer un show d’exception et des battles originales au public du Port. La compétition se place aussi dans le cadre de "l’entrée officielle du Breaking au programme Olympique pour la première fois à Tokyo et la perspective de Paris 2024 le Battle of the year" notent les organisateurs.

Les 8 B-Girls en compétition : Anne Pauline, Chloé, Helona, Hylannah, Karla, Naomie, Rose, Tia

Les 16 b-Boys en compétition : Anthony, Coyot Stark, Energy, Erwan, Kas T, Kilian, Layous, Lu K, May day, Melvin, Mika, Noam, Roots, Saya, Sexy, Shadow

Plus d'informations ici : www.collectif-hiphop974.re

