Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'histoire de cette ville est marquée par des événements liés au trafic maritime et ferroviaire, subissant épidémies et cyclones. Celui de 1926, détruit en partie la petite ville et le viaduc du chemin de fer qui traverse la Rivière des Galets est emporté. La commune fête ses 127 ans. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photos d'archives : ville du Port)

