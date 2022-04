Les élus du Conseil municipal des enfants (CME) se sont réunis ce jeudi 21 avril 2022 afin de valider les premiers projets retenus pour une mise en oeuvre cette année. Les projets issus des commissions thématiques ont été validés lors la séance présidée par la maire-enfant Olivia Dejean et en présence des élus Mémouna Patel, Annick Le Toullec et Guy Pernic. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port (Photos : ville du Port)

- Commission Sport, loisirs et culture

Proposition d’organiser une journée sportive multisports, un rallye sur les personnages sportifs de la ville et pratiquer du vélo pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière.

- Commission Citoyenneté, solidarité et vivre ensemble

Les élus souhaitent mettre en place une journée de solidarité pour les enfants défavorisés et les enfants malades avec collecte de fonds et de jouets et visite des enfants malades. Ils prévoient aussi l’organisation d’une journée du handicap et d’une journée intergénérationnelle avec visite aux résidents d’un EHPAD.

- Commission environnement et cadre de vie

Les jeunes proposent de lancer un concours de sculpture représentant un animal avec des matières recyclées et de récupération. Autre action : repeindre les jeux ou créer des tracés de jeux dans les cours d’écoles.