La ville du Port travaille pour améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants. Depuis quelques jours, des engins de chantier sont en pleine action sur l'avenue du 20 décembre. Les travaux consistent en la création d'un trottoir pour améliorer le cheminement piéton ainsi que des places de parking sur la portion située entre l'intersection avec l'avenue Cherbourg (à côté de la Médiathèque) et le rond-point Étoile (à côté du GUT). Ces travaux devront durer environ un mois et demi. (Photos : ville du Port)

