Près d'une centaine de jeunes réunionnais qui ont rejoint le Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA) début avril ont été présentés au drapeau du régiment. Une cérémonie militaire qui marque la fin de leur formation initiale, et qui s'est déroulée sur la place des cheminots au Port ce jeudi 28 avril 2022, qui marque leur intégration et un moment important dans leur formation. (Photos mm/www.ipreunion.com)

Alignés au garde-à-vous, une centaine de jeunes, garçons comme filles, ont été présentés au drapeau ce jeudi et ont reçu leur insigne. Un moment solennel sous les yeux des anciens militaires et de leur famille, au cours duquel ils ont notamment récité le code du service militaire adapté, "une belle recette de vie, pour bien se débrouiller, pendant le cursus de formation au régiment et pour la suite de leur parcours professionnel lorsqu'ils seront insérés dans la vie active" estime le Colonel Laurent de Saint Blanquat, chef de corps du RSMA de La Réunion.

Cette cérémonie officielle est "un moment important dans leur formation" ajoute le Colonel. "Au régiment ils vont trouver une motivation qu'ils avaient pu perdre, des savoir-faire professionnels et un accompagnement personnalisé, c'est ce qui va bien les préparer à rentrer dans la vie active. 80% des jeunes qui nous rejoignent en général sortent de manière positive du régiment pour poursuivre un beau parcours."

Le régiment accueille d'ailleurs aussi bien des filles que des garçons bien que la proportion féminine ne représente toujours que 20% des Réunionnais rassemblés ce jeudi. "Les jeunes filles sont les bienvenues au régiment. Nous avons de nombreuses filières qui peuvent s'adresser aux jeunes femmes, même s'il n'y a pas de déterminisme et que chacun peut trouver une formation qui lui convient" indique le Colonel Laurent de Saint Blanquat.

Olivier Hoarau, maire du Port, remercie ces jeunes qui montrent que "la réussite passe aussi par une formation militaire et on sait la qualité de cette formation". A la clé : une formation supérieure ou un emploi direct. "Tous ces symboles sont présents aussi au Port et c'est une vitrine pour toutes les familles" ajoute l'élu portois.

"La vraie question est la formation et la qualification, avoir des compétences, c'est ça le RSMA, c'est un tremplin, une passerelle, un chemin d'accès à l'emploi. On résout la question de l'emploi quand on résout la question de la formation" estime-t-il.

La mairie invite d'ailleurs la jeunesse réunionnaise "à se renseigner auprès du RSMA, c'est une chance d'emploi au bout et c'est l'entraide, la camaraderie, l'engagement, le respect de la discipline, et donc c'est se retrouver soi-même. Un message que j'envoie aux garçons comme aux filles" conclut Olivier Hoarau.





mm/www.ipreunion.com / [email protected]