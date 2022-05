Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Ce dimanche 8 mai 2022, la ville du Port et l'Office Municipale du Sport (OMS) organisent les 5 et 10 km de marche à pied. Le départ se fera à 7h pour les 10km et à 7h10 pour les 5km au stade Lambrakis. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

