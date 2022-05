Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Vendredi 29 avril 2022, la ville du Port recevait une délégation de l'Association Internationale des Villes Portuaires (AIVP). Le but de cette rencontre : échanger sur une étude portant sur les thèmes de la transition énergétique et écologique, l'adaptation aux conséquences du changement climatiques et les relations ville/port. L'étude débouchera sur un plan d'actions pour le verdissement des ports de l'Océan Indien. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos - Ville du Port)

