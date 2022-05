Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 minutes

Les samedi 7 (15h-22h) et dimanche 8 mai 2022 (14h-21h), le comité régional de danse de La Réunion avec le soutien de la ville du Port organise des compétitions et démonstrations de danse dans le cadre du championnat régional, de la coupe régionale et de l'Open 974 multi-danses. L'évènement aura lieu au complexe sportif municipal du Port, le gymnase Cotur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

