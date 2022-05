Mardi 3 mai 2022 s'est tenu le conseil municipal de la ville du Port, sous la présidence du maire Olivier Hoarau. Une dizaine d'affaires était soumise au vote. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos - Ville du Port)

Principales décisions du Conseil municipal- mai 2022

• Contrat Local de Santé (CLS)

Les élus approuvent le renouvellement du contrat local de santé pour la période 2022/2024 et la convention cadre de mise en oeuvre tripartite entre l’ARS Réunion, la Ville et le CCAS. Pour le maire : " ce CLS est un nouveau départ, il va plus loin sur la base des nouvelles orientations et un budget plus conséquent, soit 300 000 euros sur 3 ans. Ce CLS va aussi nous permettre de mobiliser tout le réseau et mettre en place des passerelles avec des professionnels. Le partenariat qui se construit va être capital en lien avec nos services déjà existants tels que la Maison de la parentalité ".

A travers le Contrat Local de Santé (CLS), la commune peut proposer aux habitants une approche globale de la santé, portant sur la prévention, la promotion, l’accès aux soins et l’accompagnement médico-social. La mise en œuvre du CLS se fera à travers un plan d’actions en 5 points pour promouvoir une nutrition favorable à la santé, le bien-être et la bonne santé, un environnement et un cadre de vie favorables à la santé, pour renforcer la prévention et la lutte contre toutes les formes d’addictions et permettre les conditions de bien-être et de santé favorables à la réussite éducative en lien avec la " Cité Éducative ".

• Plan " 1 million d’arbres pour La Réunion "

Le conseil Municipal a adopté la convention Ville /Conseil départemental sur le plan " 1 Million d’arbres pour La Réunion ". La Ville est inscrite depuis 1971 dans un programme de végétalisation de son territoire. Dans le sens de cette action politique d’aménagement, le projet " Fil Vert " permet la mise en valeur des espaces publics communaux à travers une démarche de développement durable pour son environnement. De son côté, le Département souhaite accroître la biodiversité à travers le programme " 1 Million d’arbres pour La Réunion ". L’ambition sur le territoire portois : planter 100 000 arbres jusqu’en 2025. Le partenariat consiste aussi en la mise en œuvre d’une serre dédiée exclusivement aux programmes " 1 million d’arbres pour La Réunion " et " 1 arbre, 1 enfant ".

Subventions aux associations



Depuis 2015, la ville de Le Port s’est engagée dans une démarche volontariste de structuration et de redynamisation de son partenariat avec le tissu associatif. Elle entend ainsi renforcer l’accompagnement de l’action associative et élargir l’assiette des bénéficiaires de ces dispositifs. Dans ce contexte 6 associations (Institut Régional d’Éducation nutritionnelle- IREN, AGRR, APJPA, USEP, OPIAPA et France Alzheimer) bénéficient de subventions pour un montant de plus de 142 000 euros. Les actions concernent le petit déjeuner à l’école, des activités pour les retraités et personnes âgées ou encore des camps d’adolescents- (Convention Territoriale Globalisée).