Mercredi 4 mai 2022, cinq familles portoises ont reçu chacune un bureau, un ordinateur et terrarium végétal en présence des adjoints au maire du Port, Mémouna Patel (Éducation), Ali Mihidoiri (Développement de l'économie sociale et solidaire) et Bibi Fatima Anli (Politique d'insertion professionnelle). Financé par la SIDR, l'équipement a été offert aux familles identifiées par le Programme de Réussite Éducative (PRE) dans le cadre du contrat de ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos - Ville du Port)

Le "P’tit Bureau" est un espace de travail fonctionnel et ergonomique composé d’un mobilier durable et responsable et d’un équipement informatique. Il a été imaginé par le Collectif d’associations AKAAPE afin d’offrir de meilleures conditions de travail et de favoriser la réussite scolaire des enfants. Son innovation réside en l’alliance des savoir-faire des salariés employés en insertion chez les Palettes de Marguerite, Educanoo, An Grèn Kouler et AGAME. Ces associations sont engagées respectivement dans le recyclage de palettes, la couture, l’agriculture biologique et le réemploi d’ordinateurs. Les bénéficiaires ont reçu une première formation sur place.

