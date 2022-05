Ce dimanche 8 mai 2022, la ville du Port a organisé une cérémonie commémorative devant le monument aux morts. Les élus et la population ont salué la mémoire des soldats et combattants morts pour la France lors de la Seconde Guerre Mondiale. Retrouvez cette cérémonie ci-dessous. (Photos : ville du Port)

La traditionnelle cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée ce matin au Monument aux morts sur la place de l’église Sainte-Jeanne d’Arc.

Une cérémonie en présence de la première adjointe Annick Le Toullec et des élus du Conseil municipal, de la députée Karine Lebon, des représentants des anciens combattants, de la Police Nationale et Municipale, des militaires de la Base Navale et des Pompiers du Port. Le 8 mai 1945 est une date historique pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne.