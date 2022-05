Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Dans le cadre de la cité éducative et en collaboration avec l'Institut Réunionnais d'éducation nutritionnelle (IREN), les associations sportives, l'Agence Régionale de la Santé et l'Éducation nationale, la ville du Port a mis en place des journées nutritionnelles dans six écoles maternelles. Du lundi 2 au vendredi 13 mai 2022, se déroulera l'ultime phase du programme. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

