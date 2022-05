L'Union Sportive Pointe des Galets Hockey (USPG Hockey Réunion) a décroché le titre tant convoité de champion de La Réunion sur gazon chez les messieurs. Le championnat regroupe trois équipes. Crée en 1984, l'USPG Hockey est le club le plus titré de l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Les regards sont désormais tournés vers Toulouse qui accueillera les phases finales du championnat de France les 3 et 4 juin. 16 joueurs feront le déplacement et en attendant, les hommes entraînés par Johannick Futol, ex-joueur de l’équipe de France pourront affuter leurs armes lors d’un ultime match de préparation dans le cadre de la coupe de la Ligue.

