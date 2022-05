Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 11 Mai à 11H06

La ville du Port propose le dispositif "Mercredis loisirs" aux enfants chaque mercredi de 8h à midi. Cette année, près de 100 enfants profitent de toute une série d'activité visant à favoriser leur développement et la socialisation. Au programme : 5 parcours pédagogiques autour du sport, de la culture, du numérique, de l'environnement et du nautique. L'offre sportive s'est enrichie cette année avec des séances d'initiation et d'apprentissage de la natation à la piscine municipale et la (re)découverte du lagon à la Saline Les Bains. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : Ville du Port)

La ville du Port propose le dispositif "Mercredis loisirs" aux enfants chaque mercredi de 8h à midi. Cette année, près de 100 enfants profitent de toute une série d'activité visant à favoriser leur développement et la socialisation. Au programme : 5 parcours pédagogiques autour du sport, de la culture, du numérique, de l'environnement et du nautique. L'offre sportive s'est enrichie cette année avec des séances d'initiation et d'apprentissage de la natation à la piscine municipale et la (re)découverte du lagon à la Saline Les Bains. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : Ville du Port)