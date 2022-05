Vendredi 13 mai 2022, deux classes de l'école Françoise Dolto ont participé au projet "Nout zolie cité" porté par l'association Village Titan au sein du centre social Paulette Adois-Lacpatia. L'objectif : sensibiliser les petits Portois à la préservation de l'environnement et de la ressource en eau. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Lors de cette matinée, 2 classes de l'école Françoise Dolto ont participé à l'élaboration de bacs autonomes encadrés par les membres de l'association AGK. Les enfants ont ainsi participé à la création du bac autonome, en passant par le remplissage, puis par la plantation de boutures.

Ce dispositif s'inscrit dans la continuité des actions menées par le contrat de ville et la cité éducative sur le jardin du centre social. Wilfried Cerveaux (élu en charge de la promotion de la vie associative et des quartiers) et Mémouna Patel (élue en charge de la vie éducative) étaient sur place afin de représenter la collectivité.

