Suite à la 1ère rencontre du 30 mars dernier, le Maire Olivier Hoarau et les élus de la ville sont de nouveau allés à la rencontre des habitants de Bakoko ce 17 mai, afin de leur présenter les nouveaux aménagements du jardin situé au coeur du quartier. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration : ville du Port)



Après consultation, les habitants ont adhéré aux propositions suivantes :

– Un espace arboré et vert

– 4 kiosques de picnic

– Un jardin partagé

– Une aire de jeux 6 ans et +

– Des accès pour les personnes à mobilité réduite

– Un nouvel éclairage public

Ces nouveaux aménagements seront réalisés dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants du quartier et d’offrir un espace de respiration à destination des familles et des seniors.

Le projet est porté par la commune et le fonds européen FEDER.

D’autres projets de jardin situés dans d’autres quartiers devraient bientôt voir le jour.