Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Mardi 17 Mai à 09H49

Suite à trois mois de résidence, Charles Prime exposera ses productions jusqu'au vendredi 3 juin 2022 à la Friche. Depuis plusieurs années, Charles Prime poursuit un travail pictural et une réflexion sur la peinture de paysage, sa tradition et son actualité. D'abord assez fidèle aux maîtres anciens qui ont formé son oeil, le 17e siècle français et hollandais, le romantisme allemand et anglais, il a progressivement intégré des éléments plus personnels et actuels à ses compositions. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

