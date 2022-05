Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Pour "finir le mois de mai", la ville du Port propose 3 animations gratuites les 24, 25 et 27 mai 2022, à La Rivière des Galets. Le 24 mai, c'est un Escape Game animé par "les Petits Débrouillards", qui est au programme ; le 25 Mai, c'est le spectacle de contes "Autant dann léo", qui est proposé, et le 27 Mai, la ville propose une activité "découverte des chauve-souris de La Réunion", qui se traduira par une observation crépusculaire et des animations interactives autour de ces mammifères fascinants.

