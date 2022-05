Dimanche 15 mai dernier, la jeune portoise Zahra et son équipe de Chalon ont été sacrées championnes de France U18. Issue d'une famille de basketteurs, Zahra a commencé le basket, très jeune et intègre le club Club Sportif Portois Basket-Ball à l'âge de 7 ans. Elle sera ensuite sélectionnée au pôle espoir de La Réunion à 13 ans. (Photo : ville du Port)

C’est en 2019, après de nombreuses années de sacrifices qu’elle quitte l’île pour la métropole et intègre son club actuel "Elan Châlon".Ses parents, Sabrina Titus et Guillaume Velleyen sont très fiers de leur fille et remercient très chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont cru et aidé leur fille.

Aujourd’hui, Zahra a pour objectif de décrocher la médaille d’or au prochain Jeux des Iles de l'Océan Indien à Madagascar en 2023 et à pour souhait d’intégrer l’équipe de France.