Une brigade de la restauration scolaire de la Ville du Port a participé au 1er concours du "Plateau d'Or de la restauration scolaire", organisé par la Ville de l'Entre-Deux et l'association Entre 2 Épok. Face à elle, une brigade de Trois bassins (Photo : ville du Port)

Découverte des produits du terroir, préparation de l’entrée et du plat, dressage, et dégustation été donc au programme du jour. Les deux équipes ont été évaluées sur leur plateau cuisiné à partir du panier d’ingrédients du jour et sous l’œil attentif des disciples d'Escoffier.

Les chefs du Port ont ainsi séduit le jury, composé de professionnels de la restauration et d'enfants, sur le thème : Margoze et Calebasse.