Mercredi 25 mai 2022, La Fabrique à entreprendre du Port a reçu la visite du président du Réseau Initiative France, Guillaume Pepy. Créée en Août 2019, La Fabrique à entreprendre a vu le jour afin d'accompagner les porteurs de projets à La Réunion. L'objectif de la visite de Guillaume Pepy : rencontrer les Réunionnais qui innovent et créent de l'emploi mais aussi encourager fortement l'entrepreneuriat au féminin à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : Ville du Port)

Bibi Fatima Anli, adjointe déléguée à la politique d’insertion professionnelle, souligne que "200 entrepreneurs ont été accompagnés et plus de 20 entreprises ont été créées depuis la création de la structure. Ce qui représente un atout indéniable en matière de création de richesses et d’emplois pour notre territoire, nous pouvons en être fiers ".

