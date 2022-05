Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Le deuxième comité de pilotage (COPIL) du Hub de l'économie Sociale et Solidaire (ESS) s'est tenu ce mercredi 25 mai, sous la présidence de Bibi Fatima Anli, adjointe déléguée à la Politique d'insertion professionnelle et de Mihidoiri Ali, adjoint délégué à l'économie sociale et solidaire, présent par visioconférence. L'objectif du COPIL était de réaliser un point d'étape dans la réalisation du projet et de définir le statut juridique le plus adapté au développement du projet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : Ville du Port)

