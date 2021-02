Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce mardi 23 février 2021, de 8h30 à 11h30, les parents d'élèves de la ville du Tampon sont invités à venir s'inscrire à l'école élémentaire Jules Ferry pour des ateliers gratuits autour de la découverte de la culture française et l'apprentissage de langue française. Cette opération est organisée par le centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés et des enfants du voyage (Casnav) et le réseau unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). (Photo d'illustration AFP)

