Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que la situation sanitaire se dégrade à La Réunion, André Thien Ah Koon a annoncé avoir "demander à la police municipale de renforcer les mesures de contrôle et de veiller au strict respect de l'application des gestes barrières sur notre commune". "Tous nos efforts doivent être dirigés vers le contrôle de la situation sanitaire, car il est plus facile de maîtriser ensemble la situation avant l'emballement, que de faire face à une explosion des cas qui dépasserait nos moyens et nos capacités" écrit-il dans un communiqué de presse.

Alors que la situation sanitaire se dégrade à La Réunion, André Thien Ah Koon a annoncé avoir "demander à la police municipale de renforcer les mesures de contrôle et de veiller au strict respect de l'application des gestes barrières sur notre commune". "Tous nos efforts doivent être dirigés vers le contrôle de la situation sanitaire, car il est plus facile de maîtriser ensemble la situation avant l'emballement, que de faire face à une explosion des cas qui dépasserait nos moyens et nos capacités" écrit-il dans un communiqué de presse.