Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19, des navettes gratuites sont mises en place sur la commune du Tampon pour permettre à la population d'aller se faire vacciner plus facilement. La ville publie le planning du 4 au 6 mars 2021. Trois rotations sont effectuées chaque jour les mardi, jeudi et samedi : départs à 9h, 11h et 15h. Plus d'infos dans les mairies annexes et centres municipaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19, des navettes gratuites sont mises en place sur la commune du Tampon pour permettre à la population d'aller se faire vacciner plus facilement. La ville publie le planning du 4 au 6 mars 2021. Trois rotations sont effectuées chaque jour les mardi, jeudi et samedi : départs à 9h, 11h et 15h. Plus d'infos dans les mairies annexes et centres municipaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)