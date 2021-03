La ville du Tampon lance deux nouvelles applications de transports "M-Ticket Carsud" et "Zenbus" afin de permettre aux gens d'acheter leurs tickets sur leurs téléphones. Les usagers pourront créer leur portefeuille virtuel pour stocker leurs titres de transport. Les trajets en temps réel seront visibles sur l'application et des estimations de temps seront indiqués. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Communauté d'agglomération du Sud (Casud). (Photo : Carsud)

Ce vendredi 5 mars 2021, André Thien Ah Koon, Président de la Casud accompagné de M. Albert Perianayagom, Mme Isabelle Grosset-Paris, et de M. Daniel Maunier respectivement président de la Semittel, représentante du maire de l'Entre-Deux et vice-président de la Casuddélégué au transports, a procédé au lancement de 2 applications gratuites pour smartphones: Zenbus et M-Ticket Carsud.

Zenbus, application inédite à la Réunion, permet aux usagers de connaître via leur smartphone à quel endroit de la ligne -que ce soit à Saint-Philippe, l'Entre-Deux, au Tampon, ou Saint-Joseph- le bus attendu se trouve et permet de le suivre en temps réel son approche sur son écran.

M-Ticket Carsud l'autre application officiellement lancée ce jour permet aux usagers d’acheter leur titre de transport via leur Smartphone, à tout moment et en n'importe quel lieu, et de le valider directement avant même sa montée dans le bus en utilisant un QR-CODE affiché sur l'extérieur du bus.

L'application M-Ticket Carsud présente de nombreux avantages:

- écologique car limite l’usage de papier et de plastique

- économique car les titres achetés sur M-Ticket Carsud sont au tarif de 1,50 € contre 1,80 € à bord des bus.

- respectueuse des gestes barrières car aucun contact avec les conducteurs de bus et plus de circulation de pièces de monnaie ou de billets.

Enfin cette application permet, par exemple, aux parents d'acheter en ligne des tickets pour leurs enfants, tickets virtuels que ceux-ci pourront récupérer sur leur propre smartphone.

Ces deux applications simples d'utilisation viennent en complément de la carte sans contact et rechargeable My Pass dont le lancement avait été fait en avril 2019 à la gare routière du Tampon."

Les deux applications sont téléchargables sur Google Play et l'App Store.